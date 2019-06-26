周杰倫和昆凌結婚5年，育有一對寶貝兒女Hathaway、Romeo，近日他們開心替兒子慶生，一家四口難得同框，相當幸福甜蜜，而他給兒子生日祝福之餘，也不忘放閃，壽星Romeo的真實名字更意外曝光。

為了替兒子慶2歲生日，周杰倫和昆凌辦了慶生派對，以足球為主題，用白、橘、黃色氣球搭拱門，長方形桌子以大大的「TWO」字樣支撐，上方掛著「Jaylen Happy Birthday」，一家四口在拱門下合照，現場洋溢幸福溫馨氣氛。

而周杰倫給兒子送上生日祝福，「祝我的酷兒Jaylen Romeo生日快樂」，並希望他長大能用心學鋼琴，這樣就能像爸爸一樣，娶到漂亮老婆，哈哈」，慶生之餘也不忘表白愛妻，羨煞不少人。而網友也意外發現，壽星的真正英文名字是「Jaylen Romeo」，發音剛好和爸爸一樣是「杰倫」，成為另一個關注焦點。

(中時電子報)