◎國政發表會諜對諜 韓國瑜幕僚團資安現危機

高雄市長韓國瑜25日晚間參加黨內初選國政願景發表會，不料，25日上午竟疑似有人冒用高市輪船公司董事長、韓國瑜心腹黃文財的名義，發電子郵件向市長室副主任胡美音索取韓國瑜發表會講稿，胡發現有異進一步確認，才沒讓講稿外流；事後擴大追查，發現連市長室主任邱源寶的身分也被人冒用，疑似寄出木馬程式連結給同仁，市府相當震驚，26日早上已向警方報案，刑大科偵人員正介入偵辦中。

◎空服員工會釋善意？將調整八大訴求盼速協商

桃園市空服員職業工會自6月20日發動罷工以來，截止目前為止，已收取超過2200份護照、台胞證和員工證，26日邁入第7天，工會召開記者會，表達希望長榮航空公司能儘速出面重啟協商，拉近八大訴求之共識、監事曲佳雲表示，「如果大家一起退，我們要的是尊嚴，工會也不是不能接受。」

◎蔡英文喊話願協助市政 柯嗆：要我去官邸拜訪？

台北市長柯文哲昨天談到民進黨時表示「民進黨只會放狗咬人」，引來蔡英文總統不滿，受訪時向柯喊話應該專心市政，如果有需中央協助的地方，中央都會盡力協助；結果，柯文哲今早炮火全開轟蔡，「我就是專心市政，雙子星趕快解決！」還說自己已經把市政問題在媒體上講這麼清楚，難道還要我去官邸給妳拜訪？

◎台南偵查佐劉三榮告別式 同事列隊送行場面哀戚

南市刑大偵查佐劉三榮日前遭槍殺身亡，今日舉行告別式，警界同事前來送行，場面哀戚，台南市長黃偉哲前來公祭，並向劉三榮父母、阿嬤致上慰問之意，他安慰阿嬤顧好曾孫，但白髮人送黑髮人，阿嬤淚眼無言。

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(中時電子報)