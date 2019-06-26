蔡英文總統高喊自己是中華民國第十四任總統，但文化大學新聞系主任胡幼偉卻形容，如果說市長沒做滿，是高雄市長韓國瑜的軟肋；那中華民國這四個字，以及中華民國國旗，就是蔡總統競選連任的罩門！

前往歐洲出席學術會議的胡幼偉，昨未能在第一時間了解國民黨總統初選國政發表會內容，但胡幼偉上午在臉書表示，選總統，標舉的，當然是國家層次的政治符號。韓國瑜的敵人應該注意到了，他已經相當成功地獨佔了中華民國和國旗的展現市場。

胡幼偉說，這對民進黨而言，是個特別尷尬和討厭的問題。因為蔡總統以後所有的造勢場合，要不要一片國旗的旗海飄揚呢？想搞這一套，萬一蔡粉不肯怎麼辦？不高興怎麼辦？不搞這一套，場子裡一面國旗也沒有。那她是選哪一國的總統呢？韓營猛攻、猛問：蔡總統選的是哪一國總統？她要怎麼回答呢？要是答「中華民國」，蔡粉不高興了：不講中華民國，一定被嘲諷到爆。這是不是很尷尬？

胡幼偉說，問題在於：「中華民國」四字，突然在台灣因爲韓國瑜又流行起來了！於是，想要迴避這四個字，就愈來愈困難了！如果說市長沒做滿，是韓國瑜的軟肋；那中華民國這四個字，以及中華民國國旗，就是蔡總統競選連任的罩門！特別是國旗，是蔡總統最難處理的問題！

(中時 )