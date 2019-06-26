《逃犯條例》修訂風波久未平息，港府雖暫緩修例，但就一直未有回應民間要求「完全撤回」等四大訴求。港立法會財委會主席陳健波26日表示，「暫緩」已等同「撤回」。至於是否建議成立獨立調查委員會，陳表示，政府實際操作有困難，即使成立委員會事件未必會平息，反而或會令警隊受打擊，香港因而變得不穩定。

《逃犯條例》修訂近日引起大批港民上街抗議，陳健波26日表示，「暫緩」已等同「撤回」，認為如「撤回」能讓許多人覺得可了結事件是完全沒問題，但他就質疑有人「步步進逼」，利用政治風浪賺取政治本錢。

陳健波指出，政府的傳媒處理手法遠遠落後於對手，市民在修例問題上，很難接收到正確的信息。他重申，暫緩即代表撤回，相信政府沒有政治能量再修例，呼籲市民放心。

不過，陳認為，不應簡化問題為政府不說出「撤回」二字，因政府說話時「綁手綁腳」不能亂說話。至於政府不說出撤回的確實原因，陳健波估計，其中一個考慮點是要尊重當初被政府說服支持修例的人。

港警612鎮壓手法遭外界質疑，有聲音要求成立「獨立調查委員會」調查。陳健波表示，若獨立調查委員會不只是針對，警方在衝突期間的行為，而同時調查示威者的資金來源及組織等，相信無人會反對。

他指出，獨立調查委員會的調查要公正、合理和範圍廣泛，調查是還他們一個公道，處理極少部分警察的過分行為。他指出，警隊只是維持治安和處理衝突，若被打壓成壞人是荒唐和無天理，警隊現時承受極大壓力，怨氣亦非常重，最重要說服警方，他們並非「用完即棄」。

不過，陳健波估計，政府實際操作有困難，即使成立獨立調查委員會，事件都未必會平息，反而或會令警隊受打擊，香港因而變得不穩定。

(中時 )