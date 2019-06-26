美國大豆、玉米及小麥成為在美陸貿易中，受創最嚴重的農產品，面臨嚴重滯銷窘境。日前美國農業部長杜珀表示，不認為在G20 峰會期間的「川習會」能解決貿易戰複雜的分歧，但期盼此次會面能為停滯的貿易談判帶來新轉折點。對此，美國兩黨議員也表示認同，必稱希望在日本G20峰會時，美陸雙方能重回談判桌。

據《美國之音》報導，對於貿易戰窘境，美國農業部長珀杜表示，預計川普和習近平在日本20國集團峰會期間，無法達成貿易協議，但協議有望在今年年底前取得。而美國國會方面，兩黨議員也紛紛表示，不認為在G20 峰會期間的「川習會」能一次解決美陸貿易複雜的分歧，但期盼能為停滯的貿易談判帶來新轉折點。

參議院農業委員會主席、來自堪薩斯州的共和黨參議員羅伯茨稱，希望G20峰會能成為轉折點，我們需要那個轉折點。並稱，希望在日本時我們能重回談判桌，我們正與陸方官員努力合作，希望大家能解決問題。

羅伯茨指出，不久前我和其他資深議員、至少是參議員到大陸進行訪問，陸方希望和我們進行貿易，當然還有其他許多考量的問題，包括知識產權等一系列議題，但我希望農業市場能逐漸穩定下來。

美國農業州為2016年美國總統大選，川普勝選的關鍵票倉。盡管深受美陸關稅爭端衝擊，許多美國農民至今仍然選擇支持川普，對大陸進口商品加徵關稅的政策。

不過，今年5月，川普宣布調高對2000億美元大陸進口商品的關稅，象徵美陸兩國貿易摩擦進一步加劇，部分美國農民開始對美陸關稅爭端遙遙無期的盡頭失去耐心，農產品價格也應聲下跌。

(中時 )