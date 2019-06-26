中和國小校長何昭伶（左）稱讚江曉芳在藝術領域有傑出表現，期盼引薦就讀號稱古典藝術搖籃的「雲林縣蔦松國中」。（王文吉翻攝）

台中市新社區偏鄉小學「中和國小」全校僅16名學生，其中新台灣之子江曉芳榮獲2019總統教育獎，移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任張金順特別偕同移民輔導人員前往拜會，傳達新住民培力計畫及築夢計畫及獎助學金，希望幫助達成她想當老師的夢想。

江曉芳在校長何昭伶鼓舞下，即興表演歌仔戲「孟母三遷」的橋段，認真可愛的模樣，獲得熱烈喝采。何昭伶摟著江曉芳說，這孩子就像一塊璞玉，不論是烏克麗麗、繪畫、書法及歌仔戲等，都有傑出表現，期盼引薦她就讀號稱古典藝術搖籃的「雲林縣蔦松國中」，培育她成為未來的藝術人才。

新台灣之子江曉芳的母親是印尼籍新住民，她從國小二年級開始接觸歌仔戲表演，苦練多年，一穿上戲服， 猶如天生「戲精」充滿自信光彩。（校方提供）

校方指出，江曉芳排行老么，母親是印尼籍新住民，家中兄姊眾多，她從國小二年級開始接觸歌仔戲表演，從跑龍套進階到國家歌劇院擔綱演出。江曉芳深知台上十分鐘台下十年功，戰戰兢兢的背台詞、走位團練，一穿上戲服，立刻以精湛的表演吸引台下目光，猶如天生「戲精」充滿自信光彩。

有印尼血統的新台灣之子江曉芳天生語感豐富，曾代表學校參加語文競賽客語朗讀組，獲得全台中市第1名佳績及全國語文競賽全國第2名。（校方提供）

天生語感豐富的江曉芳也在客語文化著墨下功夫，曾代表學校參加語文競賽客語朗讀組，獲得全台中市第1名佳績及全國語文競賽全國第2名的殊榮。

江曉芳感謝父母的養育及師長用心的栽培，並且不會辜負大家的期望，日後會更加努力學習。未來夢想成為老師，推廣客家語，更希望長大後可以幫助偏鄉地區的孩子，回饋社會。

移民署台中市第二服務站主任張金順讚許，小小年紀的江曉芳就知道以「取之於社會，用之於社會」來勉勵自己，真是人小志氣高！也是國家未來的希望，獲頒總統教育獎實至名歸。

(中時 )