軍人吸毒緩起訴 檢未簽分偵辦高案部受理 13:232019/06/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣高等法院。(翻攝自Google Map) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓男子服役時遭檢方起訴指控吸食安非他命，高院認為陳男前案緩起訴被撤銷後，檢方未再次簽分偵案辦理，起訴並非適法，維持桃園地院判決，判決陳男公訴不受理確定。 (中時 ) #起訴 #檢方 #判決 #公訴 #軍人 也許您會感興趣 推薦閱讀 公司籲檢方勿上訴 浩鼎內線交易案 判無罪 04:102019/06/22 產業特刊 臉書罵段宜康「混蛋」 網友判2月 07:392019/06/23 社會 中上億被妻發現 男見離婚判決崩潰 19:452019/06/23 時事 軍人年改釋憲辯論今登場 09:352019/06/24 社會 欽泰詐貸案 泰山詹家第二代詹信夫不起訴 11:112019/06/24 社會 實習男警偷拍裙底獲撤告 自願退訓遮羞 15:552019/06/24 社會 八仙塵爆陳柏廷等8人 士檢第3度不起訴 18:282019/06/24 社會 政院：不改將破產 立委：政府沒誠信 04:102019/06/25 政治要聞 朱雪璋誣告網友 二審仍判無罪 11:212019/06/25 社會 中銀協：中資銀行依法不應履行美判決 11:522019/06/26 財經 社會熱門新聞 網友玉井買到爛芒果 黃偉哲道歉將賠償 - 社會 獨》國安危機 銓敘部個資外洩情治人員全都露 - 社會 父攜兒女輕生 父女命危3歲男童死亡 - 社會 - 中時 獨家》駐足欣賞跳傘 意外記錄傘兵墜落意外 - 社會 藝人小薰遇法院公文詐騙？法院：真的被告！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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