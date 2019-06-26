科技部推動成立的台灣科技新創基地(TTA)，將率領28個新創菁英團隊，參加6月27日、28日新加坡InnovFest Unbound新創展並成立TTA台灣新創館，以引領台灣科技新創公司前進東南亞市場，

InnovFest展是東南亞地區規模最大的新創展，每年吸引來自超過80個國家、4500個企業夥伴、3000個新創團隊、400位講者與會。

在此次於InnovFest展覽中，科技部及經濟部商業司整合各項創業育成計畫，規畫三大主題：未來生醫、智慧生活、科技新創，以TTA為國家新創品牌，對國際展現臺灣新創能量，並匯聚國際資源，推送團隊前進亞太、邁向國際。

科技部表示，為協助參展團隊深度鏈結生態圈潛在資金人脈，特與TTA新南向生態圈夥伴NUS Enterprise合作，安排展前企業路演，拜訪國際大廠如新加坡航空SIA、思科Cisco、大都會保險公司MetLife及馬來西亞最大銀行Maybank等。

TTA從去年6月成立以來，吸引來自各國科技新創相關的組織French Tech Taiwan、Canadian Technology Accelerator (CTA) 及全球加速器SOSV MOX、SparkLabs Taipei、IAPS和比翼加速器等篩選科技新創進駐。

為加強台灣科技新創與全球新創生態圈的緊密連結，TTA定期引介國際業師資源，以矽谷的思維打入國際新創圈，並傳授參加國際展覽相關行銷技巧，更提供現場演練的機會，盼能強化團隊拓展海外市場的能力。

科技部說，TTA積極鏈結台灣與全球新創生態圈，聚焦於人工智慧、軟體及半導體等應用領域的發展。透過TTA品牌的國際行銷策略，讓臺灣科技新創團隊受到全球產業與投資人的關注，開啟臺灣科技新創與全球合作機會，並加速科技新創投入於全球產業中。

(中時 )