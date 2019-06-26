高雄市長韓國瑜確定角逐2020國民黨總統初選，6月開始「每周一造勢」，但29日屏東造勢場、7月6日的高雄場相繼取消，6月30日（周日）新竹造勢場，意外成初選前的造勢的最後一役。對此，國民黨台北市議員、造勢大會主持人王鴻薇預告，目標人數是10萬人，但因為是最終場，相信一定會超過目標人數。

韓國瑜初選最終場地點位於新竹縣政府前廣場，台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及應曉薇今召開行前記者會，除250個攤商形成的夜市之外，這次造勢也安排「熱血國民站出來 」「捐血一袋救人一命 」活動， 號召全國捐血車，希望創下同一時段、同一地點最多人捐血的紀錄。

王鴻薇說，6月30日是造勢活動最高潮，也是初選造勢活動的最後一場，這次會提及大家關心的公共政策議題，經濟學者馬凱也將到場，由於是閉關場，攤位部分將增加到250攤，時間也比較晚，改為下午4點到8點。

王欣儀表示，新竹是客家鄉親大本營， 刻苦耐勞也是庶民精神的一種，活動現場還會成立10萬人Line社團，邀請大家用「搖一搖」加入庶民總統粉絲團。應曉薇及戴錫欽則提醒，新竹造勢晚會衣著同樣是紅色上衣，前面幾場造勢活動都在周六進行 ，只有這次改在周日，民眾千萬不要周六就跑去了。

(中時 )