高雄市觀光局長潘恒旭出席上和海運主辦的旗溫小三通首航典禮引發爭議，蔡英文總統今天強調，兩岸議題是中央職權，也有相關法規，酸韓「恐怕是因為市長在忙其他事，沒有放心力在領導市府的事情上」。

潘恒旭出席「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，遭爆航線沒申請，該公司已解散，潘恒旭也在臉書上表示，此次活動，他不察誤越高雄市觀光局應有分際，「若有責任我會概括承擔。」

蔡英文今天受訪時表示，她要再一次說清楚，兩岸議題是中央的職權，也有相關法規在管理，高雄市府在這一件事情上，充分顯現出相關人士對於兩岸交流跟決策系統確實有不了解的地方。

她也批評，近來高雄出現許多難以理解的事情，恐怕是因為市長都在忙其他的事情，沒有放心力在領導市府的事情上，要市府「確實應該要把發條上緊一點」。

此外，對於蔡英文總統日前要台北市長柯文哲專心市政，柯文哲反擊「我就是專心市政啊，才希望雙子星趕快解決」，並質疑「要去官邸跟她拜訪喔？」

蔡英文則回應，總統的責任就是國家要有好的制度，好的執政團隊來執行，至於個案，總統不會去干預，在投資事情上是由各層級的人做決定，「找總統沒什麼用」。

(工商 )