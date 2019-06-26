彰化縣政府為了照顧弱勢孩子暑假也能吃到「免費營養午餐」，除了學校自行與學區內的店家簽約，還在5家連鎖超商推出「幸福餐券」，共有9350名學生受惠。（吳敏菁攝）

還有超商推出抽獎活動。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為了照顧弱勢孩子暑假也能吃到「免費營養午餐」，除了學校自行與學區內的店家簽約，還在5家連鎖超商推出「幸福餐券」，共有9350名學生受惠，超商們為了吸引學生光臨，都使出優惠措施，還有推出開學後抽獎，最高還可得3000禮券。

彰化縣政府對設籍彰化縣低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定的經濟弱勢學生，不要餓肚子，規畫「幸福餐券」，分為「學校自行與學區內通路店家簽約」及「參與本縣聯合辦理幸福餐券」兩種方式。

並經由學校徵詢學生、家長需求及學區內通路店家分布等因素，選擇適合該校條件的辦理方式。選擇自行簽約之學校，學生可憑券至該校簽約之指定通路店家取餐；參加全縣聯合辦理學校，學生可持餐券到5大超商，包括7-11、OK超商、全家Family、

萊爾富Hi-Life及楓康超市等據點，兌換午餐。

超商紛紛加碼優惠，每張幸福餐券縣府補助50元，7-11最高可兌換至55元；OK最高可兌換至60元；全家最高可兌換至57元鮮食商品或60元便當類；楓康超市最高可兌換至60元；萊爾富選擇組合餐最高可兌換至70元。

其中，OK超商還張貼兌換餐券9月16日15點在彰化超商彰化新光復店抽獎，最高禮劵3000元3張、還有腳踏車、燒蕃薯30條、茶葉蛋30粒都優惠。

有老師提到校內兩位兄妹由母親獨自撫養，平時母親光是張羅孩子的生活費和負擔房租等開銷就很吃力，幸福餐券減輕她在經濟與生活上的許多負擔。

還有學生母親突然罹患重症，由領有殘疾手冊的外公及無固定工作外婆照顧，僅靠外公每月微薄的退休金勉強度日，經導師家庭訪視後，協助申請幸福餐券，減輕家中的負擔，孩子也不用再餓著肚子過暑假。

(中時 )