長榮空服員罷工滿一周，近百名空服員不願繼續參加罷工，欲索回罷工三寶卻遭工會拒絕，長榮表示，今日將開放4小時提供組員申辦新護照，且辦理費用由公司吸收。對此，工會對內發布簡訊，指出「公司正與工會打心理戰，戰局很亂、軍心要穩，切勿恐慌」，同時也已行文外交部，要求勿協助長榮航空。

長榮表示，在25日前向公司報名委託的組員，公司已製作清冊繳交委託的銘鼎聯合法律事務所，組員可直接前往辦理，未報名者可前往辦理委託報案，以便立即申辦新護照。受理時間為今日上午9點起至下午1點截止，辦理費用將由長榮一併吸收。

對此，空服員工會對內發布訊息，指出「針對公司簡訊說可代為申請新護照，請大家勿恐慌！目前，外交部已拒絕了公司代為申請的要求，工會也已行文要求外交部莫協助，公司正在和工會打心理戰，戰局很亂，軍心要穩，大家有疑慮前先去慢跑看工會律師的直播」。

(中時 )