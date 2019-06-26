前立法院長王金平（右一）與圓宗長老（前中）見面時，話家常。（張妍溱攝）

國民黨總統初選第1場國政願景電視發表會25日順利落幕，5位參選人發言各有特色，26日國民黨主席吳敦義與前立法院長王金平，同時出席台中市宗教活動時，吳、金2人表示，參選人不分彼此團結一致，2020年贏回政黨輪替，打造台灣願景。

國民黨主席吳敦義表示，每一位初選的參選人、講得內涵都很好，希望國民黨參選人除了盡最大的努力，把國政的願景讓民眾更清楚，最重要還是要團結，才能夠獲得勝選，所以每一位初選的參選人，一定要同心協力，才能有政黨輪替的機會，重返執政。

吳敦義指出，如今執政黨並不理想的施政成績，讓兩岸僵持在那裡，國際的環境，日漸不好，經濟的成長也不好，所以國民黨希望能夠重返執政，讓國家朝向更好方向發展，那一定是要黨內參與初選的人，一定要團結，初選有了結果，大家一定要同心協力，支持出線的候選人贏得黨的勝選，是最大的期待。

宣布不參加國民黨初選，前立法院長王金平指出，國防有3要點，第1、大家要有共同的、團結的愛國心，第2、有精確的國防戰略，第3、要買對的武器，真正防衛上有需要的、對兩岸軍力平衡有需要的武器，買對合理價格的武器；他主張有整個外交上的平衡，特別是對世界3大強國，美國、日本跟大陸，要維持等距的外交不能偏重一方。

(中時 )