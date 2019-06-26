新北市長侯友宜今天上午頒發智慧運動手錶給第1億人次幸運兒。（譚宇哲攝）

新北市YouBike總騎乘人次於本月22日突破1億人次，再創新紀錄，新北市長侯友宜今天上午頒發智慧運動手錶給第1億人次幸運兒，並宣布即日起展開為期1個月的加碼贈獎活動，民眾只要在新北市站點租借YouBike，每騎10次就有1次抽獎機會，有機會抽到最大獎iPhone XR。

新北市交通局今天上午舉行「情億相挺 再創騎跡」YouBike騎乘人次破億記者會，52歲的江誌勝幸運成為第1億個騎乘者，現場接受侯友宜頒獎，讓他開心直呼「太幸運了！」

住在板橋區溪頭公園附近的江誌勝說，平常就有騎YouBike的習慣，每月至少10至15次，22日凌晨1點多，他從住家附近的YouBike站租車，騎到板橋車站搭夜車到台南旅遊，沒想到自己會成為第一億人次幸運兒。

侯友宜表示，新北市自2014 年啟用YouBike首站，全市建置了553站，總計約1萬6000輛車，至今每日騎乘人次達10萬人，都是全國第一，如今騎乘人次更突破1億人次，新北市將持續建置YouBike站朝600 站目標，後續也計畫在三重、新店、板橋再打造3條自行車道，讓更多民眾響應綠運輸。

YouBike微笑單車公司執行董事劉麗珠表示，去年曾做過滿意度調查，發現有30％使用者是放棄騎乘汽機車改騎YouBike，以每日騎乘人次10萬人計算，等於平均一天減碳1000公斤碳排放量，相當可觀。

(中時 )