總統蔡英文26日參加法務部反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，不忘酸參加國民黨內初選的高雄市長韓國瑜多關心高雄市政，「把栓子栓緊」，這樣才不會有權力中毒的現象。

蔡英文是在頒獎典禮後，接受媒體採訪時，針對高雄小三通及一國兩區議題時，對韓國瑜提出「建議」。

對於高雄市政府觀光局長潘恒旭引發的高雄小三通爭議，蔡英文說，兩岸的議題是中央的職權，也有相關法規管理兩岸之間交流，高雄的這件事情，充分顯示出相關人士對於兩岸交流與決策系統確實有不了解的地方。

蔡英文接著話鋒一轉提到，近來高雄出現很多難以理解的事情，恐怕是因為市長在忙其他的事情，沒有放心的在領導市政府，這個確實要把發條上緊一點。

韓國瑜在國民黨初選國政願景發表會中表示，中華民國有兩個地區，一個自由地區、一個大陸地區。蔡英文對此表示，她不管韓怎麼講，但是韓要先確定一件事，中華民國台灣是一個主權獨立的國家。

至於韓國瑜提到的權力中毒，蔡英文說，她幾天前已經回應過，她提醒韓國瑜高雄市民確實給韓市長很多的選票，也很多的期待，她也希望韓市長在參加初選之餘真的要多多注意高雄的市政，這樣才不會有權力中毒的現象，尤其是韓現在還在爭取選總統的機會。

台北市長柯文哲提到雙子星案是不是「要到官邸去談」？蔡英文則表示，總統不會去干預個案，國家本來就有一套完整的制度，各層級應該負責的政府人員來做成決策，這件事情找總統是沒用的。

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(中時 )