9歲女童接受全口X光檢查，發現門牙生長方向異常及萌發空間不足，導致牙齒無法順利長出。（院方提供）

童綜合醫院口腔醫學部醫師楊瑋民使用矯正牽引方式，拉出埋在牙齦內的左上正中門牙。（院方提供）

女童門牙歷經2年時間拉出至令人滿意的位置，之後戴牙套矯正。（院方提供）

台中9歲伍姓女童兩顆大門牙乳齒自6歲左右掉落後，有1顆門牙恆齒遲遲未有冒出的跡象，父母帶她到鄰近牙科診所看診，檢查後發現門牙橫長且被包在牙齦裡面。診所醫師建議直接拔除後，等長大再進行植牙，但家長希望能尋求其他治療方式，經親友推薦至童綜合醫院求診口腔醫學部醫師楊瑋民。

楊瑋民看診並檢查後，確認女童左上正中門牙與左上犬齒是阻生齒。與家長溝通後，建議採用矯正方式保留自然牙。經進行阻生齒露出手術，合併使用矯正牽引方式來拉出埋在牙齦內的左上正中門牙，花了1年才將左上正中門牙恢復到原來位置與樣貌。

接著進行左上犬齒的露出手術合併矯正方式拉出，共花了2年時間將兩顆阻生的左上正中門牙與左上犬齒拉出至令人滿意的位置，經過2年的矯正後，小朋友目前擁有一口整齊的牙齒。

楊瑋民表示，阻生齒是指牙齒萌發路徑受阻、萌發空間不足、萌發的方向異常或位置被其他牙齒佔據或其他因素等，導致牙齒無法在正常時間長出。常見的阻生齒是智齒，而個案是因為門牙生長方向異常及萌發空間不足，導致牙齒無法順利長出，所以才導致外觀上沒有看到左上正中門牙及犬齒萌發露出。

楊瑋民指出，阻生齒露出手術合併矯正牽引方式的治療，在高中以下是黃金治療期，有些患者到成年後才發現問題而要進行手術，不僅治療時間更長，而且治療的困難度也增加。

楊瑋民呼籲家長應定時帶孩子進行口腔牙齒的檢查，尤其在6-12 歲混合齒時期（換牙階段）更要關心孩子的牙齒狀況，有任何異狀或是牙齒不對稱萌發都應即早尋求專業牙科醫師的診治，充分掌握牙齒矯正與治療的先機。

(中時 )