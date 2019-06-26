蔡英文總統今天頒授參謀總長李喜明一等雲麾勳章，肯定他任內精進國軍整體戰力的努力與貢獻。 面對中共近來動作頻頻， 蔡英文表示，我們必須要積極發展「不對稱戰力」，才能夠嚇阻、因應中共軍事武力的威脅。

蔡英文今天頒授李喜明「一等雲麾勳章」表示，李喜明從民國59年入伍以來，貢獻將近50年的歲月，投身軍旅，跟我們一起保家衛國，為了國家安全來努力。

她相信所有國人都能夠認同堅實的國防，才能夠保障國家主權和民主自由的價值。在面對中共不斷擴張軍事力量的同時，我們也必須要積極發展「不對稱戰力」，才能夠嚇阻、因應中共軍事武力的威脅。除了保障台海安全，也能夠為區域和平，來付出心力。

蔡英文指出，在李總長任期內，戮力落實國軍整體防衛構想，並且精進各項聯合作戰演練、整備。今天所頒授的「一等雲麾勳章」，就是要肯定李喜明總長在任職期間，為精進國軍整體戰力所做的努力。

再過幾天，就是李總長即將榮退的日子。她說，每位資深軍官屆齡退伍，總是令她感到不捨，她會惦記著他們對國家和社會的貢獻。

蔡英文也強調，在國軍全心對國家和社會付出的同時，有一個人，總是在國軍的背後支持國軍。今天，除了李總長之外，她也一定要對李夫人說聲「感謝妳的支持」。因為有李夫人，才能讓李總長沒有後顧之憂，在保國衛民的職責上盡心盡力，保障我們國家安全。

她也交付李喜明一個「一定要使命必達的任務」。她說，在過去，李總長總是帶著國軍四處奔波，出海遠航。「現在，請李總長好好照顧家人，陪伴他們出去旅行」。

(工商 )