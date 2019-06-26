國軍公布下半年晉升中將名單，其中，新任參謀本部作戰次長葉國輝，是軍中傳奇人物，據了解，葉國輝自入軍校到現在即將要升中將，每個月只花一千元，數十年都維持這個儉樸的習慣，把軍人刻苦精神發揮到極致。葉國輝將於七月一日晉任中將。

葉國輝，陸軍官校77年班，曾任八軍團作戰處長、43砲指揮官、八軍團參謀長、國防部作計室聯戰處長

(中時 )