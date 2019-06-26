新任作計次長葉輝國 每月只花一千元 12:532019/06/26 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 參謀本部作計次長葉國輝。本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國軍公布下半年晉升中將名單，其中，新任參謀本部作戰次長葉國輝，是軍中傳奇人物，據了解，葉國輝自入軍校到現在即將要升中將，每個月只花一千元，數十年都維持這個儉樸的習慣，把軍人刻苦精神發揮到極致。葉國輝將於七月一日晉任中將。 葉國輝，陸軍官校77年班，曾任八軍團作戰處長、43砲指揮官、八軍團參謀長、國防部作計室聯戰處長 (中時 ) #葉國輝 #中將 #參謀 #軍團 #處長 也許您會感興趣 推薦閱讀 艾爾頓強獲頒「法國榮譽軍團勳章」 14:342019/06/23 娛樂 軍事熱門新聞 掌握關鍵 陸6代戰機傳5年內問世 - 軍事 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 - 軍事 歷年最少！國軍7月共晉任19名將級軍官 - 軍事 - 中時 網攻伊朗軍事系統 美國安高層：對中共警示 - 軍事 巨獸復出：俄國颱風級潛艦回歸現役 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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