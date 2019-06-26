伊朗上星期擊落美軍一架無人偵察機後，美軍對伊朗的軍事電腦系統發動了網路攻擊，並導致其導彈發射系統癱瘓。華盛頓政治觀察人士說，美國的這次網路攻擊對包括中國大陸在內的網路對手們來說是一次警示。

《美國之音》與《福斯新聞》等多家美媒引用匿名美國現任或前任軍事與情報官員們的話說，經總統川普的授權，美軍中央司令部上星期四（6月20日）對伊朗的情報和軍事電腦系統發動了一次網路攻擊，導致其火箭和導彈發射系統癱瘓。

此前，伊朗發射導彈擊落了一架飛越霍姆茲海峽的美軍無人偵查機。川普總統星期五說，他在最後一刻撤回了美軍對伊朗實施軍事打擊的命令，因為美軍空襲可能造成的人員傷亡與美軍無人機被擊落造成的損失「不成比例」。

《美國之音》稱，五角大廈以保護軍事行動安全為理由拒絕對有關報導予以置評。伊朗官員們則說，伊朗的網路系統沒有出現癱瘓的狀況。去年退役的前駐韓美軍司令布魯克斯(Vincent Brooks)星期一對美國之音說，各國政府通常都不會針對網路攻擊行動發表評論，美國政府也不例外。

美媒在報導美軍對伊朗軍用網路發動攻擊時說，這次行動顯示美軍的網路攻擊能力正趨於成熟、並比以往更願意使用此種方式對付包括中共在內的潛在對手。

已經宣佈角逐2020美國總統大選的民主黨籍聯邦眾議員塞斯．莫爾頓（Seth Moulton）在推特發表評論說，如果由他做決定，會選擇關閉伊朗導彈系統所在的南部地區的電網，這不僅會向伊朗、還向中國大陸、北韓和所有關注這件事的其他國家發出一個強有力的信號。

報導引述美國家安全顧問波頓的話說，這次行動的軍事意義會引起許多國家的注意。許多競爭者看到這件事都會評估自己該注意什麼，此一行動顯示，戰爭的新領域已經開啟。

報導表示，包括美國在內的許多國家多年來一直指責中共與其他國家侵入其網路系統並竊取商業、軍事和政治情報。美軍網路司令部兼國家安全局局長保羅．中曾根（Paul M. Nakasone）今年3月在眾議院軍事委員會作證的時候說，來自中國大陸、俄羅斯、北韓和伊朗的網路攻擊越來越老練，越來越頻繁，美國已經準備好以更大的動作回擊發動網路攻擊的對手。

(中時電子報)