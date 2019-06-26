去年九合一大選，新北市第3選區國民黨候選人蔡明堂，遭民進黨對手邱婷蔚指控，指使呂姓里長妻以每票500元賄選里民，並提起當選無效訴訟，呂女供稱買票行為由她主導，蔡不知情；新北地院認定罪證不足，判邱婷蔚敗訴；刑事部分，今依違反選罷法，判買票的呂女、黃男各1年8月徒刑，緩刑3年。

檢調調查，去年10月間，三重區呂姓里長的妻子，為支持當時尋求連任的市議員蔡明堂，涉嫌利用里內巡守隊為名義，四處打探、統計里內共計幾名投票權人，最後掏出每票500元、共1萬3500元賄賂里民投票給蔡明堂。

黃姓巡守隊員取得匯款後，陸續在10月底、11月初，趁著四下無人在住所樓梯間向里民買票，其中3名里民拒收，黃男還要求代為轉交匯款以賄賂鄰居，4名收賄里民則因認罪獲緩起訴處分，但須各上繳國庫3萬元。

審理時，呂妻供稱，她與蔡明堂是10、20年的好朋友，希望蔡明堂票開的好看一點，才會主動出錢幫他買票，「這些錢都是她做生意的零用金，買票純屬她個人意願。」

刑事部分，新北地院今依違反選罷法共同對於有投票權之人交付賄賂，判呂女、黃男各1年8月有期徒刑，兩人皆緩刑3年，須各向國庫上繳10萬元。

邱婷蔚落選後，向法院提起蔡明堂的當選無效告訴，承審法官認為，相關事證都無法證明蔡明堂有參與賄選行為，也無法要求蔡要負擔控制範圍以外的事件後果，罪證不足，駁回上訴。

(中時 )