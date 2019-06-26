國民黨初選，不僅內部高雄市長韓國瑜和鴻海董事長郭台銘，競爭越發激烈。外部更有民進黨步步進逼，近日來許多民調，都顯示國民黨深陷危機，更有民進黨立委林俊憲直言，現在國民黨不管韓國瑜，還是郭台銘出線，都打不贏民進黨。但他也強調，政治瞬息萬變，也沒有說穩贏的，就看在危機來時，政治人物要怎麼應變。

林俊憲在政論節目《突發琪想》表示，雖然民調會有各種不同，但唯一大家可以同意的就是，韓國瑜民調一直往下掉，在3月18日，前行政院長賴清德去登記民進黨黨內初選，那時不管蔡賴，民調都遠輸韓國瑜，甚至還輸給郭台銘。

林俊憲更表示，但民進黨打過初選，產生鯰魚效應，到最後蔡賴都贏過韓國瑜，而且蔡英文現在，在年輕人方面，不只成功和台北市長柯文哲切割，支持度更勝柯，當然背後有很多因素。那韓國瑜則是不斷往下掉，掉的最多，就是年輕人的票，如果現在政治人物成為年輕人嘲弄對象，就會像雪崩一樣，繼續往下掉。

林俊憲更指出，只是國民黨初選即將到來，不知道韓和郭的死亡交叉是在哪一個點，但不管如何，國民黨以前是靠韓國瑜拉上來的，現在韓國瑜掉下去。民進黨在看民調最關心的一個變化是政黨支持度，國民黨政黨支持度在去年是大勝民進黨，所以民進黨現在已把去年11月24日的大敗，成為谷底，民進黨開始往上走。那國民黨在去年11月24日變成了天花板。

林俊憲認為，因為時間已經接近初選，那郭台銘表現不好，所以韓國瑜應該會贏得初選。不過不論是韓國瑜，還是郭台銘，都打不贏民進黨。但政治瞬息萬變，也沒有說穩贏的，就看在危機來時，政治人物要怎麼應變。

(中時電子報)