「購物訂單下錯了，一接到電話，頭殼就憨去啊，好像被下符咒，傻傻地轉帳就想取消訂單」胡小姐感謝，警察在操作轉帳提款機旁點醒，不然161萬8630元，恐怕轉手就要飛了。

警方表示，4月11日，溪湖分局溪湖派出所警員林聖智、顏鴻光和郭義謙晚間19時許執行巡邏勤務，巡簽至溪湖郵局時，發現胡姓女子一邊講電話一邊操作該郵局提款機，警直覺可疑，詢問後發現胡姓女子稱接獲歹徒自稱網路購物平台服務人員電話，表示下訂系統錯誤，遭設定重複訂購商品，要求聽從指示操作設定轉帳。

員警當下立即研判，胡女遭詐騙集團歹徒以「拍賣詐財」之手法詐取財物，胡女才恍然大悟，成功攔阻胡女畢生積蓄未遭歹徒詐騙得手。

彰化縣警察局局長方仰寧26日主管會報中，公開表揚攔阻詐欺有功之員警，受表揚還有彰化分局中華路派出所所長黃登貴、巡佐陳振峯及警員張宏濱、八卦山派出所警員林津田、民族路派出所警員林彥良及廖昱森、員林分局員林派出所警員吳俊逸及葉泉酉、莒光派出所巡佐黃聰勇及警員陳奕瑋、大村分駐所警員施俊豪。

北斗分局北斗派出所警員陳建源、鄭淵澤、劉俊彥及王敏郎、和美分局和美派出所警員賴國維、溪湖分局溪湖派出所警員林聖智、顏鴻光及郭義謙、媽厝派出所所長陳家偉及警員黃妍榕、田中分局田中派出所所長林俊銘、警員曾怡傑、曾思又、葉璨慨及王宥期、二水分駐所巡佐張漢生、朝興派出所警員王偉旭等30人。均在勤務中接獲通報即時趕赴現場，成功攔阻民眾險遭詐騙款項560萬9489元。

彰化縣警察局提醒社會大眾，ATM只能「提款」跟「匯款」，不具有解除設定或身分驗證等功能，若接獲歹徒告知您購物訂單出錯或因工作人員誤設分期付款，需操作ATM解除就是詐騙！若遇到相關情形，可先向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障財產安全。

(中時 )