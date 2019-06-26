未上市股票斂財不是只有市井小民會上當，就連大老闆、分析師、股市名人都受害。台通科技負責人謝明陽宣稱擁有台、美二國專利，鑑價高達50億元，吸引晶圓代工大廠聯電旗下投資公司、股市大戶林滄海、房地產大亨祝文定及證券分析師兼名嘴朱成志等人砸下重金投資，卻被台中地檢署查出恐是大型詐騙，估計犯罪金額超過10億元。

台中地檢署偵辦未上市櫃台通科技公司董事長謝明陽涉嫌投資詐騙案，5月23日指揮調查局台南市調處及中部機動工作站進行搜查。據《鏡週刊》報導，經檢方複訊後，依違反《證交法》證券詐欺等罪嫌將謝明陽聲押禁見獲准。

謝明陽對外宣稱擁有多項記憶體模組國際專利，價值約50億元，以此吸引投資，但台通科技位在台中大里的廠房，只是一般的鐵皮屋工廠，一點都看不出跟高科技業有關。

調查人員查看台通股東名冊，赫然發現一堆名人在列，包括晶圓代工大廠聯電出資成立的迅捷投資、股市大戶林滄海、萬寶集團總裁朱成志、龍頭房地產代銷公司甲上林廣告老闆祝文定，及來自香港與薩摩亞等地的外資都在列。

(中時電子報)