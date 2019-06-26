台中市家庭暴力及性侵害防治中心為加強家暴、兒虐等反暴力宣導，26日舉行「防暴敲敲門」記者會，透過生動行動劇展現「防暴123」：聽聽看、敲敲門、借東西等小技巧，呼籲多關心周遭鄰居制約家暴者；社會局還頒發證明給完成培訓的30位防暴規畫師，深入社區宣導防暴觀念，凝聚「暴力零容忍」的社區意識。

家庭暴力及性侵害防治委員黃瑞汝說，雖然家暴屬於「家內犯罪」，但透過簡易「防暴123」，每個人都可使用溫和又有效方式，讓暴力行為暫時停止，不僅能對施暴者產生心理上約制作用；透過借東西、閒聊期間，也能舒緩施暴者高漲的情緒，讓受暴者有更多向外求助的機會。

黃瑞汝表示，「防暴123」小撇步，包括「聽聽看」，成為社區中的「防暴雷達」，提高敏感度；「敲敲門」，察覺異狀，敲敲鄰居家的門；「借東西」，藉由到家暴者家中借醬油、鹽巴、小工具等理由，溫和有效約制施暴者，防止憾事再度發生，深入社區強化防暴。

社會局長李允傑強調，近年來全台各地陸續傳出孩童受虐案件，依據行政院衛生福利部統計，107年全國就有15位孩子受虐致死。期盼透過宣導活動，凝聚社區力量發揮守望相助的精神；透過「防暴123」等小技巧，關心周遭受暴家庭，協助受暴者求援，凝聚「暴力零容忍」的社區意識。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心，為加強家暴、兒虐等反暴力宣導，26日舉行「防暴敲敲門」記者會，透過生動行動劇展現「防暴123」：聽聽看、敲敲門、借東西等小技巧，呼籲多關心周遭鄰居制約家暴者；社會局還頒發證明給完成培訓的30位防暴規畫師，深入社區宣導防暴觀念，凝聚「暴力零容忍」的社區意識。

(中時 )