塞子vs.棋子 韓國瑜妙喻「台灣價值」重要性

高雄市長韓國瑜昨晚（25日）參加國民黨內初選《國政願景發表會》，演說中以「塞子」跟「棋子」，妙喻台灣與美陸關係，引各界熱議。新穎的譬喻，不僅話題延燒，也讓民眾大表新鮮感到前所未有。韓今受訪，再次解釋這兩個譬喻所代表的內涵，更直言，台灣人必須做「命運的選擇」。

韓國瑜表示：「台灣處在陸美貿易大戰，這麼全世界第一大強跟第二大強經濟體狀態之下，台灣如何面對現在跟未來？台灣人你要頭腦非常聰明！一個就是兩岸在下象棋，我想兵、卒、車、馬、炮用完就丟了，台灣你變一個『棋子』；還是一個人很疲憊，回家想泡一個熱水澡，水龍頭打開就像美國『啪啪啪啪啪啪』，浴缸就像中國大陸很大，可是它沒有『塞子』！它就沒辦法泡澡。」

韓國瑜進一步指出：「所以如果台灣人很聰明，把自己扮演一個非常重要的關鍵的力量的時候，我們就是一個『塞子』，沒有我就不行！所以我才舉70年前，發覺德國這麼強大，卻不攻擊瑞士；日本皇軍這麼強大，不去攻擊泰國，瑞士跟泰國的價值在哪？重要性在哪？那請問一下，我們台灣的重要性在哪？重要性在哪？」

總結以上，韓國瑜直言：「所以我們台灣人要自己決定自己的命運，我們絕不能當人家『棋子』，那太可怕了！但我們可以當一個關鍵的『塞子』，大家都喜歡我們、大家都需要我們，我們有我們的價值。這叫『棋子』跟『塞子』，命運的選擇。」

(中時電子報)