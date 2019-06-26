郭台銘一聽到中天新聞記者問及「是否真的不怕大陸」，郭台銘指戳記者胸膛回嗆。(圖/擷自中天新聞)

國民黨初選候選人郭台銘26日上午前往高雄佛光山參拜活動結束離開時原本笑容滿面，但一聽到中天新聞記者問及「是否真的不怕大陸」及對於鴻海集團董事長是否還有決定權等問題，郭台銘直接回頭指戳記者胸膛回嗆「一個受國台辦管制，的媒體，沒有資格問我。」、「當國台辦的打手，狗腿！」。對此，桃園市議員黃敬平批評郭台銘「心胸雞腸鳥肚，選一個總統、國家領導人，從這細節事件，讓人擔心他記仇」，黃敬平勸郭台銘「乾脆自己開個節目，罵個夠，不用買這麼多廣告來塑造形象」。

中天記者當時提問「真的不畏大陸威脅？誰怕誰這句話，現在還算數嗎？」郭台銘一聽臉色大變、立刻停下腳步且回頭用手指直接戳該名記者的胸膛數次，回嗆「你去叫你們國台辦下一個指令給你們老闆再說，少來問我這種問題...」

郭台銘說完轉頭就走，邊走邊嗆「一個受國台辦管制的媒體，沒有資格問我。」眼見現場氣氛尷尬，他台記者立刻緩頰「郭董不要動怒...」但郭台銘似乎壓抑不住怒火，又回頭繼續指著中天記者嗆「問問你自己的良心，是為中華民國還是國台辦！」、「當國台辦的打手，狗腿！」「你這個薪水...」

中天記者繼續追問「郭董你這個董事沒有裸退，對董事長人選還有決定權嗎？」坐上園區交通車的郭台銘繼續飆罵，但當下佛光山工作人員及隨扈人員為避免場面失控，隨即大聲宣告採訪結束，護送園區交通車發車離開。

(中時 )