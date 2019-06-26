國立海洋科技博物館與國立台灣科學教育館今（26）日共同宣布，2館締結為姐妹館，並推出暢遊2館的240元超值聯票。（張穎齊翻攝）

國立海洋科技博物館與國立台灣科學教育館今（26）日共同宣布，2館締結為姐妹館，並推出240元超值聯票，可來往基隆與台北之間，暢遊2館小旅行，另外還有其他雙館會員限定優惠等諸多好康。館方表示，未來姐妹館將持續緊密合作，展現共同推動海洋科學教育的決心。

海科館及科教館為教育部所屬的北部2大館所，為讓民眾同享2館資源及多元服務，海科館長陳素芬與科教館長陳雪玉，今日代表簽屬合作備忘錄，締結姐妹館。

館方共同宣布，除個別提供所屬會員購票優惠外，自7月1日起共同販售2館小旅行聯票，內含未設期限的2館門票及期間限定餐飲、特展等優惠折價券，以超值驚喜價240元販售，數量有限，售完為止。

陳素芬表示，海科館擁有豐富的海洋教育和文化資源，科教館更是北台灣科普教育的重鎮，2館因北北基聯外道路串連及大眾運捷便利，已大幅縮短台北與基隆之間的距離。

陳雪玉則說，科教館與海科館締結姊妹館，是希望借重海科館的地利之便，除主題館外，更包含潮境公園、區域探索館以及八斗子得天獨厚的自然資源，帶領觀眾親近自然；未來2館也將更積極合作，包含合作開辦「海洋窩克夏」等課程，讓北部民眾可以一次享受2館多元的科學及科技體驗。

陳素芬與陳雪玉在締結姐妹館後，也攜手在潮境海灣搭船啟航，進行海洋巡禮，展現共推海洋科技與科學教育的宏觀視野。

(中時 )