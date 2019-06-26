潤泰集團總裁尹衍樑小舅子王頌寧，遭蕭姓前妻指控，雙方在美國打離婚訴訟時，已約定應各自揭露婚後財產，但她發現王卻隱匿在台財產5484萬多元，因此提起「請求夫妻剩餘財產差額分配」訴訟，要求給付2700萬。台北地院審理後法官認為，雙方在美已判准離婚，蕭女提訴違犯「一事不再理原則」，判決駁回。可上訴。

蕭女2016年曾提告，指1996年4月底，雙方在美國紐約結婚時，並未約定夫妻財產制，2008年6月底，她依美國法令訴請離婚，審理期間，兩人就夫妻財產分配達成協議，應各自揭露婚後財產，並簽訂協議書。

但她後來發現，王男隱匿在台財產未報，包括銀行存款、股票及基金等，合計新台幣5484萬2719元，導致紐約法院無從審酌，她無法參與分配。

蕭女認為，王男隱匿財產未經紐約法院審酌，同時不在雙方協議範圍內，自然不受協議書拘束，因此在台提起民事訴訟，要求給付2700萬。

王男主張，雙方經紐約法院判決離婚，代表蕭女承認該判決，以及判決內的協議書，後再回台提起本件訴訟，已違反一事不再理原則。

法官認為，雙方在紐約法院已就財產分配事項達成協議並經紐約法院判決離婚確定，蕭女回台提告確實已違反一事不再理原則，判決駁回蕭女請求。

(中時 )