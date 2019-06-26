史坦頓(Giancarlo Stanton)今年傷痛纏身，季初因左二頭肌拉傷下二軍，直到18日才回到先發名單，昨日剛敲出本季首轟，今日對戰藍鳥的比賽中，又傳出因撲壘不慎造成右膝挫傷，已送醫進行MRI(核磁共振)檢查，明天才會有更詳盡的報告。

1局下半史坦頓從一壘想趁傳攻占上三壘，不過藍鳥回傳得更早一步，史坦頓用頭部撲壘方式想爭取上三壘的機會可惜還是出局，透過慢動作可以看到，在過程中史坦頓的右膝撞擊內野紅土，雖然他當下沒有表現出異狀，甚至還守完2、3局，但在第4局時由賈登納(Brett Gardner)替補。

史坦頓1局下半想攻占三壘，結果不但出局還受傷。（美聯社）

「我認為明天會有更確定的答案，當他回到球場後，我們會視腫脹情況做評估。」總教練波恩(Aaron Boone)表示。史坦頓告訴波恩他是在第1局撲壘時受傷，「第4局時他提醒我『也許該讓賈登納上場』，當他從左外野退下場時，他自己覺得這是正確的決定。」

自季初左二頭肌拉傷後，史坦頓還經歷了左肩和左小腿拉傷的傷勢，「如果我們能避免嚴重傷痛，他始終會回到他的位置，」波恩並不擔心史坦頓，「我相信有足夠的時間讓他找回比賽節奏，他才正要起步而已。」

波恩要煩惱的是接下來前往倫敦大賽要帶哪26人，史坦頓受傷後，可能會從3A拉上弗雷塞(Clint Frazier)或陶企曼(Mike Tauchman)，而這次登陸倫敦，大聯盟允許兩隊多帶1個人(第26人)，洋基可能會多帶一名投手，波恩曾說這次造訪倫敦，可能會有不會在名單內的1、2名受傷的球員一同隨隊。

(中時電子報)