投入國民黨內總統初選的前台北縣長周錫瑋今接受廣播專訪，面對主持人詢問近期民調趨勢，在黨內互比部分韓國瑜贏郭台銘，但政黨對比反而郭台銘勝算大？周表示，現在還言之過早，但仍呼籲每位參選同志及支持者都必須記得，單打獨鬥絕對打不贏民進黨，大家要多多互相關心、尊重、疼愛，千萬別去酸、批評或修理任何一位同志，大家團結才會贏。

周錫瑋指出，自己不會去批評任何民調是否偏頗、公正，但在做民調時，的確有些容易犯的錯誤。他進一步說，近期聽到很多消息，指民進黨已下命令支持國民黨某位候選人，開始有相關耳語傳聞，包含民進黨高層會運用國民黨初選民調，讓一位比較好打的人出線，可見民進黨是有些計畫，而國民黨方面民調絕對不能出錯，這一定要想辦法解決。

他也呼籲，國民黨每位參加初選的同志及支持者都必須記得，單打獨鬥絕對打不贏民進黨，大家應該多多互相關心、尊重、疼愛，千萬不要去酸、批評或修理任何一位黨內同志，因為到最後一人出來選不會贏，大家團結才會贏。

此外，對於韓國瑜昨在國政願景發表會中提及「塞子」理論，前立法院長王金平陣營似乎也提過相關論述？周錫瑋笑說，這的確讓自己想到王金平，而前兩天與王一同直播，兩人也談到韓國瑜，如今韓國瑜講「塞子」，是過去王金平講過的，可想見韓國瑜及王金平的努力方向是什麼，王日前也一度稱「韓國瑜總統」。

周認為，從這些暗喻上解釋，會發現韓國瑜及王金平最近會慢慢比較好，「其實王金平非常好，平常講講氣話，但他就算有點氣話，『塞ㄋㄞ（撒嬌）』一下就好，且此時國民黨最重要的，就是千萬不要再批評黨內同志」。

他並提及，國民黨選戰非常難，民進黨運用所有行政資源，把司法、國安體系都扭曲、完全操控，也把要鬥國民黨所有人的策略都已經想好，且民進黨中央有位有決策能力的人姓「陳」，已到處跟大家講民進黨一定會贏，非常有自信；民進黨所有陰險的招都準備好了，若國民黨單獨一人被提名後出來，「有贏的機會嗎？」如今還在酸、互打的黨內參選人，會讓國民黨根本沒贏的機會。

(中時 )