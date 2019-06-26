雙北市公車7月1日起實施上下車皆須刷卡，第1階段為鼓勵民眾配合刷卡，11月30日完成上下車刷卡即可取得抽獎資格，最大獎是1年的定期票，明年2月1日起第2階段，若未上下車刷卡將取消轉乘優惠。北市交通局長陳學台表示，新措施上路初期可對人流、交通有影響，但評估旅客養成習慣後影響就不會那麼大，實施3個月後將透過大數據分析，針對公車路網、班距進行微調。

雙北市公車現行採區上車刷卡或下車刷卡，民眾依照收費指示牌感應，容易造成旅客混淆，甚至因為乘車時間過程，導致無法享有下一段轉乘優費，7月1日起調整為上下車都刷卡，可以簡化收費方式，同時有助於交通局蒐集資料進行分析。

平時搭乘公車上班的市長柯文哲，今於記者會致詞表示，平常搭20路公車，若超過5分鐘就會走到信義路，但2條路線公車收費方式不同，每次搭都要抬頭先看顯示器，確認上車或下車刷卡，7月1日起就不會在有這個困擾，同時市府正在籌劃台北資料公司，未來透過數據蒐集及資料分析，有助於交通規畫更精確。

針對民眾擔憂上下車刷卡會影響旅客上下車速度，陳學台表示，初期可能會有些影響，但長期來看應該影響不會那麼大，多一個動作有助於提升大台北交通使用率，該措施實施3個月後，會透過分析診斷雙北公車路線營運狀況，依乘車情況逐條進行調整。

新北市交通局長鍾鳴時則表示，新北市最多有6段票收費，7月1日起只要上下車刷卡，系統會自動計算搭乘段數自動扣款，對多段票民眾扣管程序更簡單。

(中時 )