因《步步驚心》結緣相戀的吳奇隆、劉詩詩結婚4年，今年4月生下兩人第一個愛情結晶兒子「步步」，昨(25日)晚間陶喆PO出收到隆詩夫妻所贈的雙滿月禮盒，可見在派的盒子上還有個小男孩握著寫上「579&644」的氣球，兩人過去在婚禮上出現的愛情密碼再度出現放閃。
吳奇隆、劉詩詩今年4月27日宣布在台灣生下寶貝兒子，雖後來傳出劉詩詩罹患產後憂鬱症、婆媳失和等傳聞，但工作人員已代為否認，日前逢大陸考季，劉詩詩還首度曬出兒子萌樣跟肉肉腿，替考生加油打氣。
昨晚陶喆在微博分享收到吳奇隆、劉詩詩送來的兒子雙滿月禮，陶喆開心寫下：「恭喜奇隆與詩詩，祝福小朋友健康長大」，並希望兩人兒子能和自己兒子未來當好朋友，而製作雙滿月禮的甜點店在臉書透露，隆詩夫妻訂了250個手工蘋果派，解釋說：「採用藍、棕色禮盒緞帶意表第七顆行星地球，在旁對應的是乘著空飄576吳奇隆&644劉詩詩氣球的小王子」，並開心說：「吃派配油飯好時髦，歡迎小王子來到第七顆行星」。
(中時電子報)
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