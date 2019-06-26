皮膚科醫師最常搞錯的「基底細胞癌」、「黑色素瘤」與「痣」區別的困擾，台大醫院發表一套「皮膚科疾病分類(AI-CDSS系統)」技術，結合人工智慧(AI)平台與手機App，提供智慧專家意見，幾秒鐘之內可以輕易解決這個問題，準確率已達9成。

台大醫院副院長余忠仁表示，西方醫學就是歸納分析，加上臨床的治療，不過因環境影響可能做出不適當的治療，而人工智慧不會勞累，同樣藉由資料歸納優化自己，台灣有優秀的資訊業與醫療水準，兩者結合可以在世界占有一席之地。

台大的「醫神計畫」與威強集團開發「皮膚科疾病分類系統」技術，利用人工智慧演算法，以國人的皮膚狀況與變化為基準，依據實際病理切片報告為訓練內容，建立學習模型分析，目前第1階段測試的準確度已達9成。

這套系統可以快速提供判讀結果讓臨床醫師參考，做為初步快篩良、惡性腫瘤的輔助系統，台大醫務秘書賴飛羆表示，這套系統只要5個月就開發出來，主要是台大醫院有豐富的資料庫支援。

利用這套系統可以判讀皮膚科5類疾病，分別為基底細胞癌(BCC)、黑色素瘤(Melanoma)、鱗狀細胞癌(SCC)、痣(Nevus)、脂漏性角化症／老人斑(SEB K)。其中前3類是不可忽視的惡性皮膚腫瘤，後2類良性的痣或老人斑有時難以區別。

台大皮膚部醫師詹智傑指出，選擇這5個疾病中，3種惡性的皮膚腫瘤與2個常見的良性皮膚腫瘤，老人斑常被誤以為壞東西，會有過度處理，而痣大部分是良性，但是常有惡性黑色素細胞誤以為是痣，因而延誤治療。

執行皮膚科分類系統只要將病人皮膚病灶處拍照後上傳至系統分析，幾秒內就可以在手機上顯示結果，在醫師臨床診斷時快速提供類似第2專家意見，現在台大門診已經實際應用、蒐集新的影像資料，進行第2階段模型訓練與驗證。

(中時 )