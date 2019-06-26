高雄市觀光局長潘恒旭昨出席一場民間船運公司的「高雄旗津-溫州洞頭小三通直航典禮」儀式，掀起軒然大波。對此，前台北縣長周錫瑋今接受廣播專訪直言，這事情疏忽實在太大，此時出現這樣的錯誤非常致命，讓民進黨撿到槍，可以開始攻擊高雄市長韓國瑜。他也說，接下來如何處理、說明必須要快，相信高雄市政府現階段也不希望用這方式製造新聞，「這事情真的要很謹慎」。

針對旗津小三通風波，周錫瑋認為，高雄市政府及潘恒旭處理事情，卻不知道民進黨中央政府及相關團體已對這事情掌握，且船隻過去有走私紀錄、被註銷，這些對方都知道，所以說這場仗國民黨很難打贏的原因，就是因為民進黨已準備好天羅地網，甚至會設局、火上加油。

他直言，這事情疏忽實在太大、太大，不管是否被邀請參加，也就算不是真正的小三通，只是拿旗子宣傳，但所有畫面及過程、紀錄，就能讓司法單位展開調查，讓民進黨撿到槍，可開始攻擊韓國瑜，「在此時出這樣的錯誤是非常致命的！」接下來要如何切割、處理及說明必須要快，相信高雄市政府現階段也不希望用這方式沽名釣譽、製造新聞。

周也說，這事情完全是個人判斷，也包含資訊收集是否完整，所有政治人物也都要小心，必須具備判斷能力，尤其是作為行政首長。他並擔憂，到底高雄市政府的運作，是誰將所有狀況、訊息完整收集，並隨時提出解決方案，甚至未來做事情如何判斷失分、得分之處；且韓國瑜也必須判斷民進黨中央會用什麼方法去暗酸、謀殺、修理他，「他必須要有這些方面有經驗、能力的人幫忙」。

此外，談及台北市長柯文哲是否會投入總統大選，周錫瑋則判斷，現階段可能是51％不選、49％選，慢慢會比較低一點，因為真正到了大選，是一翻兩瞪眼，柯文哲沒政黨、地方基礎，也沒有議員，若真的要選，在力量動員方面會很辛苦，現在可以完全用空軍，但屆時一定要用陸軍。

他指出，真正選舉的艱辛，需要資源及溝通、組合，並讓大家支持是很困難，這部分柯文哲一定會考慮，且每個政治人物能被提名出來選舉，都是口才好得不得了，什麼都可以講，表演也精彩，在「三角督」狀況下又沒基本陸軍，打起仗來當然辛苦。

(中時 )