張孝全在《深夜食堂》飾演一位導演，劇中有像武俠片致敬的意味。（Netflix提供）

張孝全演出由松岡錠司執導的最新一季《深夜食堂》，跟日星小田切讓同框演出，日前開放媒體探班，張受訪時自曝第一天拍戲就很糗，人臉辨識系統不靈光，「剛開始有一個人演警察帶我去食堂，就覺得他怎麼可能這麼像小田切讓。」後來才發現竟是本人，小田切讓回憶說：「應該是我戴小學生的假髮他沒認出來。」

兩人這次拍攝僅有兩場對戲，小田切讓覺得頗可惜，若有更長的時間就能試著聊聊天，而張孝全雖然這陣子跟日本劇組挺有緣，之前也到東京拍戲，但其實自己完全不會日文，靠羅馬拼音硬背台詞，最多有整頁滿滿的日文，松岡錠司從旁感受到他背日文台詞有壓力，鼓勵說：「他演技沒問題，完全沒有看小抄也是挺厲害的。」

雖然張孝全沒跟小田切讓說到太多話，倒是有和主演小林薰聊天，兩人的話題竟然是取英文名，小林薰知道張是基督徒，就叫他喬瑟夫；張也形容對方是老帥哥，「覺得他開的車很酷、穿搭很帥，殺青後可能會一起去吃些東西。」

《深夜食堂》除了講述人與人之間的疏離，食堂的美味日式料理也是重點，張孝全說劇組真的請來一位師父，劇中美食都是現場製作，他也吃了玉子燒；小田切讓跟松岡錠司則聊起酒，兩人會一起出去喝酒，去年聖誕夜就在酒精中度過，松岡錠司稱：「說我們兩個喝醉都會很聒噪也都會失憶，不過都回的了家。」

(中時 )