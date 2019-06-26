柬埔寨圓夢旅行社等15家為代表的旅行業者，抵達台中進行踩線之旅，受到中市政府觀旅局以及觀光業者熱情接待，為台中搶攻新南向國家入境旅遊目標市場再下一城；柬埔寨業者說，透過完整觀光資源簡報及所見所聞，讓他們更加認識台中，對後續安排台中及中台灣地區旅遊套裝行程，充滿信心與期待。

觀旅局指出，自106及107年連續2年，於柬埔寨新年期間包機自吳哥窟及金邊降落台中國際機場，帶來滿載旅客後，柬埔寨航空於107年11月21日，以包機方式波段飛航台中-金邊每周2班；看中新南向國家的新貴市場柬埔寨高度成長的潛力，中市旅行業者與柬埔寨圓夢旅行社合作。

觀旅局長林筱淇說，該局特於25日，安排台中在地觀光相關產業業者，與柬埔寨旅行業者齊聚一堂進行交流，把握機會進行簡報推介；除網羅台中觀光特色資源外，還特別介紹將於7月10日至8月18日的「首屆台中購物節」，和即將在7至12月舉辦的珍奶節、自行車嘉年華、花毯節、舞蹈嘉年華等，邀請柬國旅遊業者安排旅客前來共襄盛舉。

柬埔寨業者表示，依據世界銀行及亞洲開發銀行對於該國近2年經濟成長率預測，均穩定落在7％左右，隨著民眾生活水平的提升，前往鄰近國家（包含台灣）旅遊，已經成為新貴階級的休閒方式之一；後續對安排台中以及中台灣地區旅遊套裝行程，充滿信心與期待。

(中時 )