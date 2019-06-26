昨日國民黨內總統參選人初選政見發表會上，眾人輪番砲轟蔡英文不愛中華民國，對此蔡總統今日(26日)反擊時指出，「中華民國台灣是主權獨立的國家」，但如果蔡總統認定「中華民國台灣」是獨立國家，那不曉得是否在她眼中，「日本本州」、「印尼爪哇」也是獨立國家？

民進黨長期以來，刻意將中華民國跟台灣畫上等號，混淆居住地和國家的區別，多數國人生長在台灣島上，但我們的國名一直叫中華民國，台灣也不可能跟中華民國畫上等號，否則別說金門、馬祖民眾有意見，連澎湖人都要有意見了，誰叫蔡英文政府要把台灣省政府預算、人員歸零徹底虛級化？沒有台灣省政府後，澎湖人可不住在台灣島上。

如果蔡英文和部分她的支持者還是霸道的堅持，多數國人都住在台灣島上，台灣島也占了我們實際統治國土面積的9成以上，所以蔡總統把我們的國家講成「中華民國台灣」並無不妥的話，不妨看看外國的例子。日本雖然有四大島之稱，但光是本州一個島面積就占了全日本的6成，而人口更占了全日本的82％之多，但日本天皇、日本首相乃至於日本各級官員、民代稱呼到自己國家時，從來不會講「日本本州」，更不會說出「「日本本州是主權獨立的國家」這種言論。

再看印尼，印尼雖然是世界上擁有最多島嶼的國家，但光是爪哇一個島人口就占了全印尼的57％，可是印尼總統乃至各級官員民代也不會講出「印尼爪哇是主權獨立的國家」這種話，更不會稱自己國家為「印尼爪哇」。

蔡總統之所以故意一再用「中華民國台灣」稱呼我們的國家，不然就是稱之為「這個國家」，偏偏就很少直呼我們的國名「中華民國」，講白了就是因為想要推動台獨，卻又不敢真的修憲、制憲，怕萬一中共真的因此打來就慘了，只好耍些小手段，從課綱課本的去中國化文化台獨，到刻意使用「中華民國台灣」一詞讓民眾把中華民國與台灣畫上等號，都企圖讓更多民眾的中國認同降低，覺得自己只是台灣人，不是中國人。

所以當國民黨依據憲法講九二共識、講一個中國就是中華民國時，這些接受了蔡英文宣傳思維的民眾自然感到刺耳，認為國民黨「賣台」，卻沒想到問題根本出在蔡英文總統明明依照「中華民國憲法」當選就職，卻刻意不守憲法，混淆民眾國家認同，才會造成這樣的錯覺。中國從來不等於中華人民共和國，認同自己是台灣人也是中國人，從來不等於認同自己是中華人民共和國的民眾，否則蔣中正、蔣經國、胡適哪個不認同自己是中國人？難道他們會認同自己是中華人民共和國國民？

世界上沒有一個國家承認「中華民國台灣」是主權獨立國家，正有如世界上沒有國家承認「日本本州」、「印尼爪哇」是主權獨立國家一樣的道理。但世界上仍有17個國家承認「中華民國」是主權獨立國家，甚至承認「中華民國」就是中國。民進黨一些似是而非的話術和理論稍微思考查證後，多半經不起檢驗，只是看國民黨願不願意任用具有一定學術涵養，且頭腦靈活、思考敏捷的優秀人才運用古今中外的實證案例加以駁斥罷了。

(中時 )