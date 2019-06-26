今有媒體驚爆高雄市長韓國瑜任北農總經理期間，年薪超過400萬，引起外界爭議。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，爆料的時間點太過巧合，現在是綠白合作從殺瑜開始？

今有媒體報導，韓國瑜擔任北農總經理時，年薪實領超過400萬，對此，柯文哲今受訪時表示，有可能啊，台北市政府4年下來管理才日趨嚴格，更何況外圍一定更鬆，「肥貓一定都有」。

游淑慧也在臉書以「時機巧合，綠白合作、一瑜雙吃？」為標題，發文質疑幾點：一，特別以105年的績效資料與獎金，來影射韓國瑜領高薪，柯文哲市長受訪時還以「相信一定有肥貓」來影射！

游淑慧反問柯文哲從103年底就上任市長，不是自詡御下甚嚴、KPI管理？不是三顧茅廬、親自到雲林請韓總續留？不是高度肯定韓總績效，甚至計畫找韓當副市長？現在怎麼翻臉無情、分手無好話？！

游淑慧質疑第二點，目前北農董事長是民進黨的黃向群，北農總經理是農委會陳吉仲指派的翁震炘！很妙吧！台北市身為北農大股東，卻破天荒把董事長、總經理都由民進黨人士來擔任或指派，這套路埋很深呀！是借刀殺人嗎？

游淑慧第三點質疑，105年的往事，中間兩三年都過去了，連北農業主的柯市長過去也沒意見，去年也沒拿出來嘴；但現在韓國瑜除了可能會對上民進黨的蔡英文外，也可能和柯文哲市長對決2020～所以各種資料就剛好適時片面外流、揭露！？誰有這些資料呢？1、北農的黃向群、翁震炘；2、柯市府；3、檢調。

游淑慧認為，各方都打的一手好算盤，準備來個一瑜雙吃！殺一瑜，讓蔡英文及柯文哲同時得利，或許綠白合作就從「殺瑜」開始！政治鬥爭是必然、可預期的，然而若「司法檢調」也扮演打手、殺手，那對台灣來說，未免也太可悲了！

(中時電子報)