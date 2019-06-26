行政院版《工廠管理輔導法》修正草案已進入政黨協商階段，很可能在本周三讀通過。但草案未訂定落日條款，且放寬納管期限、鬆綁工廠汙染類型認定等問題，引起關心農地未來的學生於今（26）日到立法院外抗議。

政大社會系學生、彰化人林聖昌表示，家鄉位於較不工業化的彰南地區，但已逐漸感受到違章工廠的危害。他憂心政院版《工輔法》未明定落日條款，將使2016年5月20日前未登記工廠，取得「特定工廠登記」後，即可無限期合法化。

同為彰化人、台北大學不動產與城鄉環境學系學生陳謙表示，政府修法開後門，讓既有違章工廠可變更為特定目的事業用地。他質疑，未來工廠取得特定工廠登記後，要蓋成大樓或另做他用，恐無法依據現行體系開罰。

台南農村長大的政大台史所碩士生蘇淋齊指年，修法後經濟部是主導低汙染認定的機關，根據經驗，經濟部對於汙染的認定大都極度寬鬆，像是將含有重金屬的爐渣認定為副產品，就會造成農地重金屬汙染，因此由經濟部來認定並不可靠。

台北大學法律系學生廖原圻表示，經濟掛帥的思維將讓《工輔法》修錯方向。經濟發展不應建立在對農村剝削、危害糧食安全的基礎上。經濟部不該再打著「違章工廠為中小企業生存必要」的假議題來綁架國人，進而葬送台灣農村的未來。

台大農藝系學生謝見辰則說，立委不要一昧向工廠經營者利益靠攏，犧牲農民權利，應重新思考台灣鄉村未來願景，參考民間團體研究及實務建議，讓農業與工業都可兼顧發展。

政大地政所學生吳沅諭走訪彰化、雲林等地，見到農業區充斥工廠。她認為，政府放任工農混雜，甚至要合法化；而修法讓違規工廠合法化，是將守法者當笨蛋。經濟部作為主管機關，沒有協助中小企業解決產業用地閒置問題、制定產業配套，反而全力推動《工輔法》修法，罔顧農村的未來。

(中時 )