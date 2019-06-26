木瓜植株心部感染黑腐病造成葉柄下垂。（高雄農改場提供）

田區淹水，木瓜易生根腐病造成倒伏。（高雄農改場提供）

近日梅雨鋒面帶來豐沛降雨，緊接著又將進入夏季颱風的季節，田間高溫多濕易使木瓜受病原菌危害，好發果實疫病、根腐病、炭疽病、黑腐病及褐斑病等疾病。農委會今（26）日提醒，趁雨後放晴，排乾田間積水，縮短木瓜根部浸水時間，並針對疫病及根腐病妥適用藥，即可有效預防木瓜疾病。

農委會高雄區農業改良場場長戴順發表示，木瓜幼果期至成熟期果實都會受疫病感染，果實受害初期，表皮出現綠色水浸狀斑點，病斑在高濕環境容易擴大並產生白色霉狀菌絲，連續降雨造成田區積水時發病特別嚴重；疫病菌或腐黴菌也會侵染木瓜幼苗及成株根部，造成木瓜根部腐爛及死亡。

炭疽病菌會危害葉、葉柄及果實，藉由雨水傳播蔓延，病原菌感染果實後則具潛伏感染特性；木瓜黑腐病屬於細菌性病害；褐斑病則常發生於葉片，染病葉片有淡黃色圓形或不規則病斑，中心壞死便提早落葉，殘存於枯葉上的分生孢子則會藉風力及雨水噴濺傳播。

戴順發指出，落實田間衛生是病害防治首要工作，降雨期間應加強田區排水，雨後天氣放晴時盡速排乾積水，全面覆蓋塑膠布的果園，則應將塑膠布掀開，讓土壤過多水分蒸發，縮短根部浸水時間。

針對果實疫病及根腐病，雨季來臨前，可噴布亞磷酸1000倍3至4次，每7天1次，具良好的預防效果；炭疽病與褐斑病則可採用38％白列克敏水分散性粒劑1500倍及62.5％賽普護汰寧水分散性粒劑1500倍等核准藥劑，對褐斑病菌有顯著抑制效果。

戴順發說，唯木瓜黑腐病目前還無有效防治藥劑，發病較輕微者，可砍除罹病莖部至維管束無褐化的區域，並使用81.3％嘉賜銅可濕性粉劑1000倍或波爾多液保護傷口，發病嚴重者則應砍除病株移出果園。

(中時 )