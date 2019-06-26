錢領不出來，郵局伯伯一句話問候暖哭網友！一名政大的女網友發文表示，去年有次錢包快沒錢時去郵局提款，但卡太舊，領不出來，沒想到郵局櫃台伯伯見她表情慌張，竟直接問，「啊妳身上還有沒有錢？要不要先借妳？」意外釣出其它不少網友也曾遇過這位伯伯。

這名原PO在Dcard上提到，去年去郵局領錢，因為卡片感應不了，去櫃檯詢問，櫃台伯伯告知她卡太舊，只能重辦一張。接著伯伯看她一臉慌張又問，「啊妳身上還有沒有錢？要不要先借妳？」

原PO表示，聽到這句話當下相當感動，且過了幾天再去郵局時，又遇到同一位伯伯，對方又再次問，「啊妳的卡辦好了沒？」「有困難要說內，我們都很樂意幫忙你們嘿！」最後原PO也透露，最近終於滿20，可以辦自己的卡，看到舊卡而想到這則故事。

底下網友紛紛喊暖心，「乾好想哭喔，伯伯好善良」，也有幾名網友跳出來指稱，「政大郵局的伯伯人都超好的！」、「我好像也知道是誰了，政大這間郵局態度真好」、「我也遇過那個伯伯，我是提款卡被鎖，又不能自己換密碼，伯伯也問要不要先借我錢」。

(中時電子報)