網友搜出日前批評地勤長相的長榮空姐正面照。（圖／翻攝自PTT）

長榮空服員罷工，意外引爆空姐與地勤之戰，一名長榮實習地勤日前在罷工現場怒嗆「不爽做我來做！」、「不爽做回家當媽寶」，一名長榮空服員在臉書酸回「我本來94我媽的寶貝啊…你以為你這張臉能考上空服員嗎？」，有眼尖網友搜出這名嗆辣空姐，並將她之前PO在IG的正面美照在PTT曝光。

批評地勤長相的空姐臉書被肉搜後目前已經關閉。（圖／翻攝自PTT）

由於批評實習地勤長相，引來大批網友砲轟，事後該名空姐24日已在臉書PO文道歉，「帶有情緒的字眼僅代表我個人，謝謝大家指教，狗咬我我不應該咬回去，是我失言了。」不過道歉文中暗指對方是「狗」，再度遭部分鄉民截圖圍剿。

雖然該名空姐已將臉書及IG關閉，不過仍有眼尖網友將她日前PO在IG的正面美照搜出，照片在PTT曝光後，掀起網友熱烈討論，有網友誇讚她五官深邃、身材火辣，神似藝人范冰冰；也有網友留言「顏值高能幹嘛？」、「花瓶才會拿外貌說嘴」、「外表長得漂亮，內心卻是醜陋，可憐」。

(中時電子報)