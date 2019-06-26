平潭綜合實驗區黨工委書記陳善光。

17日，以“融合發展、互利共贏”為主題的第八屆共同家園論壇在大陸福建平潭盛大舉行。現場冠蓋雲集共900多位兩岸嘉賓出席。平潭綜合實驗區黨工委書記陳善光在論壇中提到:

平潭是全大陸唯一的實驗區+自貿區+國際旅遊島。擁有三區合一的政策優勢。也是臺灣輸陸販售農漁產品的最佳通道及最適合台商前往投資創業的地點。提供了稅收優惠政策、經營貢獻獎及配套政策、產業專項政策、園區平台政策、民營經濟政策等。

※鼓勵進口台灣農漁產品

一.做大進口台灣農漁產品規模及上下游產業鏈的完整性快速聚集平潭。

1.對台灣進口農漁產品商及台灣水果及鮮活水產品給予9%獎補。

2.冷凍水產品給予4.5%獎補。

3.以直航及小三通運輸方式進口台灣水果 一噸獎補1000元人民幣。

4.入駐線上交易平台產品由平潭進口給予100%足額兌現。

二.入駐平潭台灣農漁產品交易市場的商戶連續經營兩年給予租金及倉儲費全額獎補。

“兩岸農漁產品交易平臺”今天上線試運營。平臺旨在為台灣地區農戶、農漁業協會及兩岸貿易企業提供一站式跨境交易服務。平潭將擴大鼓勵進口台灣農漁產品，建立台灣農漁產品交易市場。增加規模及上下游產業鏈完整性。希望能快速聚集平潭，並予以進口農漁產品商運輸及入駐平臺獎補。

目前臺北、臺中、高雄每週農漁業皆有運輸航班。加上臺灣認證食品檢驗認可快速通關。也有農業交易市場建設、台灣創業園等建立台灣檢驗機構能做成兩岸共通。

平潭是全大陸對台灣農民及青年優惠政策最多、最開放，也最鼓勵兩岸人才及產業落地平潭，皆有稅收減免配套及優惠，目前重點產業招商專案，包含旅遊文化康體產業&物流貿易產業&新興產業等。不只是製造台灣社區營造、台灣氛圍。兩岸共同合作也實現台灣人才落地平潭以及提供企業金融服務。

訪問到在大陸平潭投資的台商，一位從事電子供應鏈管理的台商許先生。他提到近幾年對於大陸平潭政府的優惠政策及補貼對於台商都有很實質的幫助，讓事業有更好的氛圍及保障，加上每年都有新的好的政策出現，讓他們繼續在平潭投資更有信心。

另一位參與本次活動的台灣高山茶農民王小姐說，這是她第二次來到平潭。看到本次交易會台灣農漁民參與的盛況，也了解到大陸平潭離台灣最近，且對台灣農漁民政策優惠最多的銷售優勢，很期待未來能有機會將自家好的產品與大陸平潭新的兩岸農漁產品交易平台結合用最有效率的方式銷售出去。

論壇之外還舉辦了包含2019兩岸（平潭）農漁產品交易會及全國首屆趕海文化節等活動。不僅讓平潭的民眾藉由此次論壇及活動瞭解到更多好的台灣商品，也能讓台灣民眾感受到大陸平潭綜合實驗區許多很好的優惠政策。

2019兩岸（平潭）農漁產品交易會現場。

2019兩岸（平潭）農漁產品交易會雲林館。

2019兩岸（平潭）農漁產品交易會大陸福州館。

2019兩岸（平潭）農漁產品交易會大陸平潭館。

2019兩岸（平潭）農漁產品交易會現場。

2019兩岸（平潭）農漁產品交易會現場。

2019兩岸（平潭）農漁產品交易會現場台灣農產品攤位。

2019兩岸（平潭）農漁產品交易會現場展銷台灣火龍果。

(中時電子報)