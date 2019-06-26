癌症治療是一連串的療程，醫病間的溝通很重要，台灣癌症安寧緩和醫學會日前完成「癌因性疲憊症」醫病共享決策表SDM，透過簡單圖卡，讓癌友更了解疾病本身、改善方法及各種藥物的優缺點，幫助患者和醫師找出最適當的治療方式。

三總癌症中心主任、台灣癌症安寧緩和醫學會理事長何景良表示，隨著網路資訊發達，病人和家屬對醫療的自主性也漸漸提高，透過醫病共享決策，也就是醫師提出專業意見，與病人和家屬進行溝通，能做出最適當的醫療處置，同時可減少無效醫療及醫療糾紛。

何景良指出，癌疲憊症會影響包括血球在內的身體各項數據，若不積極治療，將會導致數據未達標準、無法接受化療等積極治療的情形，不可不慎。患者可觀察自身活動力、睡眠、壓力等，藉由醫病共享決策表SDM的疲憊量尺，得知自己的癌疲憊分數，若未滿4分，可透過非藥物治療來改善，包括運動、規律睡眠、營養、認知行為治療等，但如果惡化到4分以上的中重度疲憊，則可考慮加上藥物治療。

然而適當的活動很重要，何景良說，曾有病人在化療前，抽血發現血球數值不夠而無法接受療程，一問之下，原來病人近期都只宅在家，他建議，癌友應多出門、到人潮少一點的地方活動，才能維持體力，面對後續的積極治療。

(中時 )