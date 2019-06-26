溫姓調解委員持有的「中正劍」，劍身有鏽蝕，刀刃已開封仍相當銳利。（羅浚濱翻攝）

溫姓調解委員持有的「中正劍」，劍柄刻有「校長蔣中正」。（羅浚濱翻攝）

新竹縣溫姓調解委員日前帶著收藏的「中正劍」，準備向朋友分享炫耀，到新竹地方法院簽文件時，忘了把劍取出，在安檢遭保全攔下，警方調查後以溫男攜帶危險性刀械進入法院，依社維法移送。

住寶山鄉的溫姓調解委員，日前協助1件案子和解後，與竹北友人相約泡茶，準備拿出珍藏多年的「中正劍」跟朋友分享，放在包包中赴約途中，接到通知要他到法院對1份文書簽名，在進法院通過金屬探測門時，發出警告聲響，遭保全攔下。

法警發現熟識的溫男包包內帶了一把38公分長的刀子，刀柄上刻有「仁民愛物」4字的「中正劍」，劍身有鏽蝕，刀刃已開封仍相當銳利，要求溫男先把刀子交出代為保管，並通知警方將他帶回調查。

警方調查後，以溫男攜帶具有危險性的刀械進法院，以社維法移送。另外，雙面經開鋒的刀，需要列案造冊登記，也將再查詢這把中正劍是否為違禁品？若確實違反槍砲彈藥刀械管制條例，將依法查扣。

「中正劍」是蔣介石贈給黃埔學生、得力部將及有功人員的隨身短劍，其劍柄上刻有「蔣中正贈」字樣，而有「中正劍」之稱，過去劍身上刻有「成功成仁」字樣，也有人稱為「成仁劍」，起初能夠獲得這柄短劍者，大多為黃埔嫡系和地方實力派人物。

在北伐和抗日戰爭時的多少戰役中，部分軍人因丟失陣地、重傷等原因，而以此劍自殺殉國，也有人稱為「自殺劍」，此劍也以「軍人魂」之名在軍中傳開。

隨著時代變遷，「中正劍」種類五花八門，山寨版不少，也有玩家在收藏，一般市價大約3至5萬元。

(中時 )