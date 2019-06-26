G20峰會將在日本大阪登場，各界都相當關注美中貿易談判，是否會有新的進展，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計進行場邊會談。有外媒透露，在華府與北京貿易談判重啟前夕，美方擬暫停對價值3000億美元的中國進口商品徵收下一輪關稅。

外媒報導，據傳北京不會答應舉行29日的會談，若美國不準備延後加徵新關稅，但這項決定還在討論階段，可能在29日川習會後宣布。美國政府高層25日預料，此次峰會不會達成任何具體的貿易協議。相關決定美國仍在考慮中，結果或會在川普與中國國家主席習近平於G20會晤後正式公布。

儘管中美貿易戰，雙方都希望做出重大讓步，同意減少針鋒相對的局面並達成休戰協議，但目前無法確定他們是否會為關稅戰停火擬定明確的時間表。一切充滿變數，美國不會接受有關於關稅妥協條件，也不會達成貿易協議，但同意減少針鋒相對，尋求長期休戰方案。

(中時電子報)