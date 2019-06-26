隴山含翠，渭水歡歌。盛夏的羲皇故里，山川秀美，瓜果飄香。

2019（己亥）年公祭中華人文始祖伏羲大典今天上午9時50分在天水隆重舉行。同時在台灣臺北市圓山大飯店隆重舉行了海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮。

今天的天水伏羲廟廣場旗幡招展，古樂悠悠，莊嚴肅穆。熱情好客的天水人民喜氣洋洋，載歌載舞，熱誠歡迎前來祭拜中華人文始祖伏羲的世界各地中華兒女。

2019（己亥）年公祭中華人文始祖伏羲大典在甘肅天水舉行。

上午9時50分，全國政協副主席王正偉宣佈：2019（己亥）年公祭中華人文始祖伏羲大典開始。

全體肅立、起樂。擊鼓鳴鐘。在莊嚴、肅穆的祭祀現場，鼓聲威武，鐘磬悠揚，擊響的這34通鼓聲象徵著全國31個省、市、自治區和香港、澳門特別行政區及台灣地區中華兒女共祭中華人文始祖伏羲的崇敬之情，9響鐘鳴代表了中華民族傳統的最高禮數。讓大家共同感悟偉大祖先一畫開天、肇啟文明的創造精神，表達全體中華兒女對人文始祖伏羲創世功績的崇高敬仰和無限尊崇。

甘肅省委副書記、省長唐仁健恭讀祭文。頌揚人文始祖伏羲“奠基華夏，肇啟炎黃”的大德偉業，贊美在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下各領域取得的輝煌成就，祝願民富國強、早日實現中華民族偉大復興的中國夢。

鼓、號、鐘、罄和鳴，序曲“曦開迎聖”拉開了樂舞告祭的序幕，“盛世頌祖”“厥功大德”“萬代敬仰”“福佑中華”等樂章依次恢巨集呈現，追思贊頌、拜祭祈福，祝願中華文明萬世永續，偉大祖國繁榮昌盛，各族人民幸福安康。

國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯等主辦單位及國家有關部委代表，各民主黨派代表，兄弟省區市及香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區代表，全國勞模、兩院院士、宗教界知名人士、專家學者、文化藝術界知名人士、經濟界、新聞界、旅游界代表及來自部分國家華人華僑代表等參加公祭大典。

甘肅省委常委、統戰部部長馬廷禮，甘肅省委常委、宣傳部部長陳青，甘肅省委常委、省委秘書長王嘉毅，甘肅省人大常委會副主任吳明明，甘肅省人民政府副省長何偉，甘肅省政協副主席、天水市委書記王銳及武警甘肅省總隊參謀長黃潔參加公祭伏羲大典。

伏羲大典由國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會和甘肅省人民政府主辦，天水市人民政府承辦。

天水是中國歷史文化名城。這里歷史悠久，文化底蘊深厚，有著8000多年的文明史、3000年的文字記載史和2700多年的建城史。以伏羲文化、大地灣文化、秦早期文化、麥積山石窟文化、三國古戰場文化和隴右民間民俗文化為代表，構成了天水綺麗多彩、底蘊深厚的歷史文化資源。天水境內發現的距今8000多年的大地灣文化和大量古文獻資料證明，天水是位居“三皇之首”的中華創世先祖——伏羲氏誕生地，是中華文明的重要起源地。

據瞭解，甘肅省和天水市十分重視伏羲文化的挖掘、研究和開發。1988年天水市人民政府恢復了歷史上的公祭伏羲典禮，此後一年一度的伏羲文化旅游節，成為天水市乃至甘肅對外交流的重要文化品牌。2005年，甘肅省委、省政府將公祭伏羲大典提升為省級規格，確定每年6月22日舉行。2006年，太昊伏羲祭典榮列國務院公佈的首批國家級非物質文化遺產名錄。自2013年開始，公祭伏羲大典由國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會和甘肅省人民政府共同主辦，天水市人民政府承辦。2014年經全國清理和規範慶典研討會論壇活動領導小組審議，並報請黨中央、國務院同意保留“公祭中華人文始祖伏羲大典”活動。公祭伏羲大典暨天水伏羲文化旅游節相繼被有關機構授予“中國最具發展潛力十大節慶”和“最具國際影響力”節慶活動，天水也被評為“最具魅力節慶城市”，成為甘肅省獨具特色的重要文化品牌，成為宣傳天水、推介天水的一張非常重要的文化名片，對於弘揚伏羲文化、傳承中華文明，推動華夏文明傳承創新區建設，提升甘肅形象，具有十分重要的意義。

(中時電子報)