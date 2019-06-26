孫鵬和狄鶯和眾人合影。（圖／翻攝自孫鵬臉書）

孫鵬、狄鶯去年底成功救子返台。（圖／中時資料照片）

孫鵬與狄鶯所生獨子孫安佐去年3月在美涉恐攻被捕，孫鵬夫妻赴美救子372天後，終於在去年年底返台，傳聞兩人這回為救子砸了快3千萬，而孫鵬今(26日)在臉書久違曬出和老婆狄鶯的同框照，原來兩人一同參加了大愛台的20周年活動，穿著白色洋裝的狄鶯不僅露出燦笑，更曬出白皙辣腿，網友也讚兩人苦盡甘來、雨過天晴。

消失在螢光幕前快一年的孫鵬，今年4月才參加《國光幫幫忙》復工記者會，宣告全面回歸演藝圈，孫鵬當時坦言興奮大於緊張，談到救子回憶，孫鵬一時哽咽說當時最害怕的是「不知道明天會發生什麼事」，但他身為一家之主，不只要安撫老婆，也要孫安佐放心，更對兒子說：「離開美國國境最後一個人，一定是我，第一個一定是你，但我要一家三人一起離開美國」。

今孫鵬在臉書分享和狄鶯等人參加大愛電視台20年戲劇分享活動，可見孫鵬穿著灰色POLO衫，染了一頭咖啡色頭髮，看來年輕了不少，留著及肩短髮的狄鶯則穿著白色小洋裝站在一旁，露出白皙美腿，兩人看似心情不錯，網友回應：「孫哥賢伉儷加油」、「苦盡甘來，雨過天晴。恭喜！」、「加油鵬哥」、「棒棒的」。

(中時電子報)