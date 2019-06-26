在台灣已連續辦理五年的兩岸共祭人文始祖伏羲典禮，今年6月22日在圓山飯店國際會議廳盛大舉行，台灣各界人士包括受邀擔任主祭官的中國國民黨副主席曾永權先生與特別來台的天水市周易學會特邀研究員郭天康先生等交流團成員皆一同共襄盛舉，今年擴大舉行由兩岸跨海同步祭奠儀式外，並由中央電視台、甘肅衛視、鳳凰衛視及中視同步轉播與直播，延續兩岸宗教交流活動之精神，增進兩岸文化交流之情誼。

恭請伏羲聖帝 賜福兩岸同胞

祭祀活動由先嗇宮鼓藝陣氣勢開場，並在為9點50分正式開始，象徵著伏羲聖帝為三皇之首、九五至尊，祭祀儀式則由中國國民黨副主席曾永權先生擔任主祭官，向伏羲聖像敬獻鮮花並鞠躬行禮。主理此次祭典的三重先嗇宮李乾龍董事長表示，先嗇宮是第二年主理此項典禮，今年特別安排鼓陣開場，為伏羲聖帝賀壽，而伏羲始作八卦、肇啟文明，充滿了創造精神、奉獻精神與和合精神正是目前台灣社會需要的。

2019(己亥年)「兩岸共祭人文始祖伏羲」典禮。

台灣中華伏羲協會理事長張馥堂表示，兩岸共祭伏羲已經在台灣辦理多年，規模逐年擴大，協會持續在台灣發揚伏羲文化，讓更多民眾來關注，並積極與甘肅天水交流。他認為，伏羲氏是中華各民族共同敬仰的人文始祖，是同根同祖的價值信仰，守護伏羲信仰是所有中華民族的責任。

弘揚伏羲文化 傳承中華文明

甘肅天水是伏羲的誕生地，也是伏羲文化的發源地，自古以來就備受尊崇，有「羲皇故里」的美譽，早在春秋時期，渭水流域就有祭祀伏羲的傳統，為進一步擴大伏羲文化影響，持續推動海峽兩岸文化交流，由台灣三級古蹟且極具廟宇特色的新北市三重先嗇宮與甘肅省天水市伏羲廟本次攜手舉辦兩岸共祭伏羲活動。

由天水市周易學會特邀研究員郭天康先生等，帶領大陸伏羲廟方組成的伏羲文化交流團，一同來臺參加祭典。

「關於伏羲」

2019(己亥年)「兩岸共祭人文始祖伏羲」典禮。

伏羲是中華民族的人文始祖，位居“三皇之首”“百王之先”，伏羲文化是中華民族的本源文化和中華文明的重要源頭。

2019(己亥年)「兩岸共祭人文始祖伏羲」典禮。

天水是伏羲的誕生地和伏羲文化的發祥地，公祭伏羲由來已久，世代傳承。

伏羲文化作為中華民族的根源文化和共同文化信仰，是民族精神形成的重要基礎，其內涵豐富，意義深遠，所體現出的博大精深、相容並蓄、生生不息、與時俱進等特點，構築了中華傳統文化和民族精神的源頭。

「同根同祖、中華共祭」是中華兒女對人文始祖文化的信仰和追憶，是對中華文明起源的思考和探索，除了對伏羲文化的情感認同，也為中華民族凝聚力量。

(中時電子報)