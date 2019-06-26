韓國體壇爆發霸凌性騷擾醜聞！2018平昌冬季奧運男子短道競速滑冰1500公尺金牌林孝俊，上周在男女選手一同集訓時，當眾拉下隊友黃大憲的褲子，導致黃大憲眾目睽睽之下「露鳥」，這失控的舉動讓整個集訓暫時中斷，所有選手被逐出訓練基地。

韓國滑冰聯盟指出，這件事發生在上周一攀岩訓練時，林孝俊趁著黃大憲卡在岩壁上行動不便時拉下黃大憲的褲子，讓他的重點部位暴露在眾人面前，事後黃大憲告知教練團自己遭到性騷擾，也向大韓競技滑冰聯盟申訴。

由於現場有其他女選手在，黃大憲內心受到相當大打擊，他的教練表示：「黃大憲個性比較害羞，遭到隊友這樣對待後，心理上承受很大壓力，現在必須仰賴安眠藥才能入睡。」

林孝俊透過經紀公司回應：「我在訓練時因為氣氛比較輕鬆、好玩，就玩了一個比較過分的遊戲，我只是出於好玩的心態，也明白一旦對方感覺不舒服，就是錯誤的行為。」

林孝俊曾是游泳選手，因為鼓膜受損改練競速滑冰，據悉，他和黃大憲已經因為比賽中激烈的競爭積怨多時，平昌冬運兩人在男子短道競速滑冰500公尺，由黃大憲獲銀牌、林孝俊銅牌。

這不是位在韓國忠清北道鎮川的競速滑冰訓練中心第一次發生醜聞，今年1月就驚傳平昌冬運為國家在女子3000公尺接力滑冰摘金的沈錫希，遭到啟蒙教練趙載範性侵，2月則是國家隊選手金建宇（김건우，暫譯）挾持女性被捕，當時幫忙他進入女選手宿舍的國手金藝珍（김예진，暫譯）也收到懲處，兩人都失去國家隊資格。

(中時電子報)